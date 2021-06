Incendi nel Salento. A fuoco una pineta a Maglie: paura per le case. Grosso rogo alle porte di Lecce

Gli incendi non si fermano e il Salento continua a bruciare. Le squadre dei vigili del fuoco faticano a tenere sotto controllo i vari roghi che si stanno svilluppando nel vasto territorio leccese.

Paura per gli abitanti a Maglie

Incendio è in corso in queste ora in una pineta in via Capitano Macchia, alla periferia di Maglie. Nella serata di ieri il rogo ha attecchito ai tronchi dei pini che nelle scorse settimane erano stati tagliatii. I vigili del fuoco avevano domato le fiamme ma questa mattina, complice la tramontana, c'è stata una ripresa vigorosa. Disagio e qualche paura per i residenti della zona, il fumo nero ha infatti invaso la zona.

APPROFONDIMENTI LECCE Grosso incendio sulla Lecce-Villa Convento L'EMERGENZA Incendi nel Salento. A fuoco una pineta a Maglie: paura per le case....

Chiuse per sicurezza le strade

Sul posto sono ritornati i pompieri. I carabinieri e i forestali hanno chiuso le strade adiacenti. Il taglio dei pini era stato oggetto di polemica sui social cittadini.

Rogo sulla Lecce-Villa Convento

E sempre in queste ore un grosso rogo sta interessanto la strada che da Lecce porta a Villa Convento. Sull'incendio, che sembra di grande dimensioni, stanno lavorando i pompieri.

Chiusa la litoranaea Porto Badisco - Santa Cesarea

Intanto in seguito all'incidente di ieri, in queste ore si sta provvedendo a chiudere la litoranea che da Porto Badisco porta a Santa Cesaria. Un intervento necessario a causa del rischio crollo dei massi

Leggi anche:

Emergenza incendi, apre la nuova sala operativa regionale: ecco come funzionerà

Il Salento brucia: Sos a Santa Cesarea, Boncore e Torre Chianca: arrivano i canadair. I dati regionali: Lecce, primato dei roghi

Incendi, le immagini degli agenti che spengono gli incendi a mano