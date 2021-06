Il reportage/ Viaggio nel Salento orfano dei suoi ulivi secolari e del paesaggio

Rabbia e silenzio. Il Salento brucia e le fiamme cancellano glu ulivi e la grande bellezza, in una sorta di rito purificatore che si abbatte sulla maledizione della xylella. Il fuoco purifica certo, ma distrugge. Flora e fauna.

Il viaggio



Il Salento dalla terra rossa, friabile, profumata, lascia spazio all’odore o puzza di bruciato, difficile identificarlo, di certo non va via per giorni. Impregna l’aria, i vestiti, la testa, gli occhi di chi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati