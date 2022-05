Salento, tragedia sfiorata: due 14enni salvati dopo un bagno nel mare in tempesta

Tricase Porto. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio: due ragazzi sono stati salvati in mare. È accaduto intorno alle ore 17. Due giovani di Tricase, nonostante il mare agitato, complice un forte vento, hanno voluto fare il bagno in una zona tra Tricase Porto e "l'isola", precisamente in zona "Archi".

Una volta tuffati in acqua, non riuscivano più a uscire e guadagnare terra. E a riva non c'era nessuno per intervenire o dare l'allarme. Per fortuna un passante li ha visti in grossa difficoltà e ha allertato la Capitaneria di Tricase Porto, subito intervenuta con il supporto di unimbarcazione del posto (di proprietà del cantiere hobby nautica), i due ragazzi sono stati tratti in salvo. Una brutta avventura per i due minorenni con nessuna conseguenza, tranne lo spavento. Con l'occasione ci sapere un esperto metereologo, è consigliabile prima di affrontare il mare, una attenta lettura delle previsioni metereologiche.