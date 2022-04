Salento, la tempesta di scirocco sulla costa

Eccezionale tempesta in mare: onde altissime a Santa Cesarea nel Salento. Il vento forte che si è abbattuto su tutta la Puglia che è soffiato con eccezionale intensità in molte zone del Sud Italia, innescando raffiche ad oltre 100-120 km/h, ha portato effetti spettacolari sul mare. Santa Cesarea Terme, nel Salento, il cui specchio di Mediterraneo è stato interessato da un forte moto ondoso, legato alle correnti di scirocco provenienti dall’Africa, ha visto onde di circa quattro metri che si sono scontrate sugli scogli salentini, con una grande forza immortalata in un video virale.

Questo fenomeno, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato frutto delle particolari masse d’aria fredda giunte sul deserto algerino che hanno sospinto quelle calde verso Tunisia, isole e Sud Italia.

