Gallipoli, "sparisce" l'isola di Sant'Andrea

Gallipoli orfana della sua isola di Sant'Andrea. Come sarebbe lo skyline gallipolino senza l'isola con il grande faro bianco? Chiunque osservi il mare da qualsiasi posizione, da nord a sud della costa, nella cittadina Jonica è abituato a questo panorama. Tanto, forse da non farci più caso, finché non scompare.

L'ultima sciroccata di marzo regala oggi questa insolita e sorprendente visione. Nelle ultime ore la coltre di umidità che ha avvolto la città e il fenomeno della nebulizzazione delle onde, giunte a raffiche di circa 90km orari, ha fatto calare all'orizzonte un velo che copre letteralmente la visuale lasciando a chi osserva una sensazione mista di vuoto e smarrimento. Con la luce del sole che questa volta non filtra alle spalle del gigante bianco ma da più su, al di là delle nuvole. Un fenomeno non raro in realtà. E come direbbe il maestro De Gregori: "un po' di nebbia che annuncia il sole, andiamo avanti tranquillamente".

