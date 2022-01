Con lo sguardo fino all'altra sponda dello Jonio: dietro l'isola di Sant'Andrea, a scandire il confine tra mare e cielo, i monti della Calabria. Vicini che pare di poterli toccare. La luce straordinaria del cielo di Gallipoli oggi ha offerto uno spettacolo mozzafiato: all'orizzonte, per quasi l'intera giornata, si poteva scorgere la Calabria, nitida e vicinissima. Un fenomeno non nuovo nella cittadina Jonica, catturato spesso dagli obiettivi di passanti, fotografi dilettanti e professionisti. In cerca dello scatto perfetto. In presenza di particolari condizioni meteorologiche che favoriscono la visibilità, nelle giornate di tramontana, con il cielo limpido e l'aria secca priva di umidità, si distinguono il profilo dei monti della Sila e più a ovest le cime del Pollino.

(Rita de Bernart)