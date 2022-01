Gallipoli, sul tramonto rosso si stagliano le montagne della Calabria

Con lo sguardo fino all'altra sponda dello Jonio: dietro l'isola di Sant'Andrea, a scandire il confine tra mare e cielo, i monti della Calabria. Vicini che pare di poterli toccare. La luce straordinaria del cielo di Gallipoli oggi ha offerto uno spettacolo mozzafiato: all'orizzonte, per quasi l'intera giornata, si poteva scorgere la Calabria, nitida e vicinissima. Un fenomeno non nuovo nella cittadina Jonica, catturato spesso dagli obiettivi di passanti, fotografi dilettanti e professionisti. In cerca dello scatto perfetto. In presenza di particolari condizioni meteorologiche che favoriscono la visibilità, nelle giornate di tramontana, con il cielo limpido e l'aria secca priva di umidità, si distinguono il profilo dei monti della Sila e più a ovest le cime del Pollino, che si allunga sulla Lucania.

APPROFONDIMENTI VIDEO Gallipoli, visione al tramonto: le montagne calabresi distese...

Il tramonto magico di Gallipoli con la sagoma dei monti calabresi

Un'immagine che raggiunge il momento più intenso proprio al tramonto con il cielo che imbrunisce e il rosso e arancio del sole che si distende sul mare disegnando i contorni delle alture che appaiono chiare alla vista.

Anche al mattino gli sguardi più attenti hanno potuto cogliere il dettaglio.

Il profilo delle montagne calabresi è visibile in queste giornate anche da altre zone del Salento, in particolare dalla collina di San Mauro.