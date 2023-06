Salento, tra i rifiuti in pieno centro anche un salottino in vimini: «Chiunque tu sia vergognati»

Sorpresa questa mattina a Torre dell’Orso marina di Melendugno, quando sono stati ritrovati dei rifiuti. Si tratta di una zona centrale - viale dei Pini - appena pulita con tanto di lavoro manutentivo. Qualche sporcaccione ha pensato bene di pulire casa sua per riversare poi sulla strada diversi rifiuti, anche ingombranti, tra cui un salottino di vimini completo di divano e poltrone da esterno, sedie, plastica varia, sacchi neri colmi di ogni tipo di spazzatura.

Il commento del vice sindaco Russo

E inoltre, sempre adiacente al luogo dove è avvenuto lo scarico, si vedono anche scaffali di ferro, contenitori stracolmi di immondizia varia. «Chiunque tu sia vergognati, cambia marina non sei degno - ha scritto sul suo profilo Facebook il vice sindaco Mauro Russo che si occupa in prima persona dell’ordine e pulizia delle marine - sono giorni molto intensi questi in cui tutte le marine sono state pulite e ripulite è vedere uno scempio del genere fa arrabbiare davvero molto, ma la cosa ancora più aberrante è che questi abbandoni sono quasi giornalieri e per di più in pieno centro».

Contro l'abbandono dei rifiuti

Parole quelle del vicesindaco di rabbia che toccano un tema molto delicato e frequente l’abbandono dei rifiuti su cui l’amministrazione sta lavorando tanto. «A questi delinquenti dico solo che non siamo stupidi e che non raccoglieremo sempre le loro sporcizie bonificando a nostre spese, stiamo già pensando a delle soluzioni di contrasto per demolire questo fenomeno diffuso, tenuto conto anche che in tante vie ci sono già telecamere di cittadini e che i criminali non la faranno franca».