Con un amo impigliato in bocca e problemi di galleggiamento: tartaruga marina salvata nel Salento

Con un amo impigliato nella bocca e con problemi di galleggiamento, ma fortunatamente ancora viva. Una tartaruga marina Caretta Caretta è stata tratta in salvo ieri al largo di Tricase Porto nel Salento: ora è in cura presso il Centro di recupero del Museo di storia naturale di Calimera.

Cosa è successo

Ad accorgersi della presenza dell’animale è stata l’equipe della Jonian Dolphin Conservation di Taranto, impegnata in una campagna di studio sul grampo. Gli operatori si sono accorti che la tartaruga, un esemplare sub-adulto, aveva problemi di galleggiamento. L’hanno subito recuperata e hanno allertato il Porto Museo di Tricase, che ha inoltrato la segnalazione al Centro di recupero di Calimera.

La tartaruga aveva una sottile lenza che fuoriusciva dalla bocca: questo ha lasciato supporre che avesse un amo bloccato all’interno.

Nelle prossime ore sarà sottoposta ad un intervento chirurgico per la sua rimozione, “ma la buona notizia - affermano gli esperti del Museo di storia naturale - è che nonostante ciò si dimostra molto attiva, pronta a sottoporsi alle cure adeguate per il suo ritorno in mare”.