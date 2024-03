Imprenditore agricolo vendeva in nero il carburante agevolato: sei denunce. Nell’ambito dell’ordinaria attivita di controllo economico del territorio, disposta dal Comando Provinciale di Lecce, i Finanzieri della Compagnia di Gallipoli, impegnati in specifici controlli volti al contrasto di illeciti nel settore delle accise, hanno individuato, nel comune di Ugento, un imprenditore agricolo dedito alla sistematica distrazione di carburante per fini diversi.

I controlli

In particolare, l’attivita investigativa avrebbe consentito di raccogliere elementi di prova secondo i quali il titolare del libretto fiscale di controllo - U.M.A. (utenti motori agricoli) avrebbe distratto il prodotto agevolato in favore di terzi soggetti, i quali a propria volta lo avrebbero acquistato in nero, senza averne alcun titolo. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 20.000 litri di prodotto petrolifero agevolato, serbatoi utilizzati per lo stoccaggio, un impianto di erogazione professionale completo di elettropompa di adduzione con contatore volumetrico e pistola erogatrice, nonche un furgone impiegato per le ’consegne a domiciliò. Le Fiamme Gialle hanno, pertanto, proceduto a denunciare alla locale Procura della Repubblica la posizione dell’imprenditore agricolo e quella di cinque acquirenti, per le ipotesi di reato di ’sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energeticì. Sono in corso ulteriori indagini volte alla compiuta ricostruzione dell’illecito fenomeno ed alla quantificazione dell’accisa evasa.