Distributore di gasolio fai da te in campagna Arriva la Finanza: sequestro e doppia denuncia

Avevano trasfornato un capannone di campagna in un distributore di gasolio, con tanto di coda alla "pompa". Un traffico che non è sfuggito alla Guardia di Finanza che è intervenuta operando il sequestro e denunciando due persone. I militari della Compagnia di Martina Franca avevano notato numerose autovetture, disposte ordinatamente in fila, nei pressi di un capannone sito in agro di Laterza. I finanzieri, insospettitisi, si sono recati all’interno del capannone ed hanno scoperto che le numerose autovetture erano in attesa di rifornirsi di gasolio nell’improvvisato distributore stradale. L’attività, peraltro sprovvista di qualsiasi insegna, era strutturata da una cisterna in ferro della capacità di 9.000 litri, dotata di elettropompa e contalitri con relativa pistola erogatrice.I rilevamenti effettuati hanno consentito di accertare la presenza complessiva di 6.500 litri di gasolio agevolato destinato all’agricoltura stoccato all’interno della predetta cisterna, il quale veniva illegittimamente destinato ad uso autotrazione di autoveicoli. I finanzieri pertanto, dopo aver posto i sigilli e sequestrato i 6.500 litri di gasolio, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due persone entrambe laertine. Successivamente, a seguito di un controllo finalizzato alla verifica dell'integrità dei sigilli apposti, è stata accertata l’illecita rimozione dei sigilli medesimi, nonché la totale asportazione dei 6.500 litri di gasolio contenuti nella cisterna sequestrata. Le due persone sono state pertanto ulteriormente denunciate all’Autorità Giudiziaria.