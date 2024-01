Sequestrate tre tonnellate di gasolio agricolo: denunciati in due

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Gallipoli e della Tenenza di Casarano hanno sequestrato, in due distinti interventi, oltre tremila litri di gasolio per uso agricolo destinato fraudolentemente per fini diversi. In particolare, all’interno di due capannoni a Racale e Casarano è stato rinvenuto il ‘gasolio agevolato’, detenuto illegittimamente da due responsabili. Nel corso dell’attività, a seguito del prelevamento di campioni del prodotto sequestrato, è stato riscontrato dai finanzieri che una parte del carburante era stato utilizzato per rifornire alcuni mezzi, attraverso l’utilizzo di due pompe elettriche dotate di pistola erogatrice.

Denunciati

I due responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Lecce per non aver corrisposto il pagamento della prevista imposta sui prodotti energetici. Il carburante, unitamente alle menzionate pompe elettriche, è stato sottoposto a sequestro.