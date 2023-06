Salento, scomparsa la statuina della Madonna: al suo posto un'immagine

Qualcuno sperava che la statua fosse stata prelevata temporaneamente, ma a distanza di giorni è apparsa l’amara verità. La piccola statua della Madonna, sistemata in una strada rurale nei pressi di San Sidero, a Maglie, in provincia di Lecce, è scomparsa. Una nicchia vuota quella che appare adesso passando per la strada, percorsa da molti amanti delle passeggiate e non di rado fermatisi per un pensiero o per rivolgere uno sguardo a quell’opera di devozione.

Le parole del sindaco

Intanto qualcuno, probabilmente dispiaciuto, ha messo un’immagine che raffigura il volto della madre di Cristo, come annunciato dal vicesindaco Marco Sticchi. «Nei giorni scorsi, da parte di ignoti, era stato perpetrato il gesto deplorevole di rubare la statua della Madonnina che era custodita in questa nicchia.

Certamente non un manufatto di valore, ma un simbolo affettivo per quanti, passando, amavano rivolgerle uno sguardo, una preghiera o solo segnarsi facendosi la croce, invocando la sua protezione.

Ebbene, grazie ad un anonimo devoto nella nicchia ha trovato posto questa immagine votiva benedetta. All'anonimo va la nostra riconoscenza per il gesto dal quale traspare un ammirevole senso civico e attaccamento alla comunità». Intanto c’è chi propone di riacquistare la statua e rimetterla al suo posto.