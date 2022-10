Salento, anziani «maltrattati» nella Rsa: abbreviato per 10

Hanno scelto di essere processati con rito abbreviato l'amministratrice di una società, la direttrice di una casa di riposo, un'infermiera e sette operatori socio sanitari per cui era stato chiesto il processo per maltrattamenti sugli anziani (alcuni dei quali disabili) ospiti all'interno di una Rsa nella zona di Maglie. In tutto gli imputati sono 10.

Le contestazioni: maltrattamento e abuso dei mezzi di correzione

Per tutti era stato chiesto il rinvio a giudizio ed era quindi stata fissata l'udienza preliminare dinanzi al gup Alcide Maritati. Secondo quanto ipotizzato, a seguito di indagini dei Nas di Taranto partite da un esposto di un dipendente, vi sarebbero stati comportamenti vessatori. Sono contestati i maltrattamenti e l'abuso dei mezzi di correzione. Si parla di atteggiamenti aggressivi, e non rispettosi della dignità degli anziani. Uno di essi sarebbe stato colpito a una mano, mentre una sedia a rotelle sarebbe stata immobilizzata per impedire a chi la utilizzava di muoversi liberamente.

Il processo

Il processo con rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna, avrà luogo il 2 febbraio prossimo. I fatti risalgono al 2019. Le difese sono sostenute dagli avvocati Roberto Rella, Luca Puce, Mario Blandolino, Giancarlo Dei Lazzaretti, Angelo Oliva, Giuseppe Nisi, Federico Martella, Dario Malinconico.