Lecce, furto di abiti alla Coin: due condanne a un anno e sei mesi

Nel camerino per togliere gli antitaccheggio, poi via con i capi di abbigliamento griffati: una coppia è stata processata per direttissima (con rito abbreviato) per furto e condannata dal giudice monocratico Pietro Baffa a un anno e mezzo di reclusione e mille euro di multa ciascuno.

I fatti

I fatti si sono verificati a lecce il 24 settembre scorso, alla Coin. Attorno alle 15.30 i due, un uomo e una donna, furono beccati dalla vigilanza con capi d'abbigliamento epr un valore di quasi 500 euro. Avevano, a quanto pare, un apparecchio magnetico in grado di rimuovere le placche antifurto. All'esterno del negozio erano attesi dai poliziotti della sezione Volanti che riuscirono a recuperare la refurtiva che era stata riposta nell'auto, insieme al dispositivo magnetico. Il pm aveva chiesto la condanna a sei mesi per l'uomo, a quattro per la donna. Il conto complessivo è pari a un anno e sei mesi ciascuno (incluso lo sconto di un terzo della pena per la scelta del rito). La difesa aveva sostenuto a giudizio che i due fossero stati indotti a commettere il fatto spinti dalla "crisi". Ma è risultato che uno dei due percepiva il reddito di cittadinanza.