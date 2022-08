Manfredonia, maltrattamenti e violenza sessuale in una Rsa: 4 arresti

Maltrattamenti e violenza sessuale in una Rsa su degenti ultra 80enni della struttura: 4 arresti. La struttura sospende gli operatori socio-sanitari.

Le accuse

Avrebbero maltrattato e in alcuni casi anche abusato sessualmente di alcuni pazienti della Rsa "Stella Maris" di Mandredonia, i provincia di Foggia, i quattro operatori socio-sanitari - di 42, 37, 31 e 25 anni e che risiedono tra Manfredonia e Monte Sant'Angelo, sempre nel Foggiano - arrestati ai domiciliari su ordinanza del Gip, dagli agenti di polizia del capoluogo dauno.

Uno degli indagati è gravemente indiziato anche di aver compiuto delle violenze sessuali ai danni di un uomo e di una donna ultra 80enni. L'indagine è cominciata a giugno quando è giunta alla Polizia una lettera anonima nella quale venivano narrati presunti episodi di maltrattamenti fatti da alcuni operatori socio-sanitari ai danni di alcuni pazienti ricoverati nella Rsa. All'interno della busta vi era anche una chiavetta Usb contenente un file audio video sul quale erano state registrate le urla di un'anziana.

Con le accuse, a vario titolo, di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di alcuni pazienti ricoverati in una Rsa del Foggiano, quattro operatori socio-sanitari sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla Polizia. Uno degli indagati, in particolare, è «gravemente indiziato anche di aver compiuto delle violenze sessuali nei confronti - è scritto in un comunicato diffuso dalla Questura di Foggia - di due degenti».

Il legale della struttura

«La proprietà e la direzione della Stella Maris non hanno alcuna responsabilità e risultano danneggiate dalle condotte dei dipendenti, che saranno immediatamente sottoposti a sospensione cautelare», ha detto all'Ansa Michele Vaira, legale rappresentante della Rsa di Manfredonia. Stamani quattro operatori socio-sanitari sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla Polizia, con le accuse, a vario titolo, di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di alcuni degenti ultra 80enni della struttura.