Salento, incidente in paese: alla guida contromano e ubriaco, scontro frontale

Contromano sulla strada principale del paese, causa un incidente e risulta positivo all'alcoltest. È accaduto nel primo pomeriggio a Presicce-Acquarica, in località Presicce, su via Roma, la strada che attraversa da un capo all'altro il centro abitato.

Stando a quanto accertato dai carabinieri, l'uomo, un 66enne residente in paese, alla guida della sua Fiat Punto ha imboccato la strada contromano e, all'altezza dell'oratorio parrocchiale “Don Tonino Bello”, si è scontrato frontalmente contro una Peugeot guidata da una donna, anche lei del posto.

I rilievi

Il luogo dell'incidente è stato raggiunto dai carabinieri della compagnia di Tricase, che hanno eseguito i rilievi e gli accertamenti di rito. Ed è stato proprio nel corso delle verifiche che è emerso che l'uomo si era messo alla guida dopo aver bevuto: il suo tasso alcolemico era ben oltre il limite consentito.

Sia la donna, sia il 66enne sono stati accompagnati in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi. Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico per alcune ore. Sarà compito dei carabinieri, ora, valutare la posizione dell'uomo.