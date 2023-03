Incidente stradale: perde il controllo dell'auto ed esce fuori strada. Il mezzo si ribalta. Ferito in ospedale

Perde il controllo dell'auto e va a finire fuori strada, rischiando di scontrarsi contro gli alberi. Momenti di paura, in serata, nei pressi di Sant'Isidoro: un uomo è finito in ospedale in codice rosso.

L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 112, che collega Porto Cesareo a Santa Maria al Bagno. Nel tratto tra Sant'Isidoro e Torre Squillace, per cause ancora in corso di accertamento l'automobilista, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo. L'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata su un fianco nella campagna, terminando la sua corsa a ridosso degli alberi e andando quasi totalmente distrutta.

I primi ad accorgersi dell'accaduto sono stati due vigili del fuoco del distaccamento volontari di Ugento, che stavano raggiungendo la pista del “Nardò Technical Center” per prendere servizio presso la postazione interna del centro. Sono stati loro i primi a soccorrere il malcapitato e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, che hanno messo in sicurezza il mezzo. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli in codice rosso. Per i rilievi, è intervenuta la polizia.