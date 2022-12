Salento, malviventi in azione nel B&B: sventato furto nella struttura ricettiva

Sventato furto in un b&b di Torre San Giovanni, marina di Ugento. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.20, il personale in servizio dell'istituto di vigilanza Fenice Security Services è stato allertato dall'allarme scattato nella struttura ricettiva "Li Patuli", in via Pineta.





I vigilanti di turno, giunti sul posto in meno di dieci minuti, hanno scongiurato il furto, tranquillizzando la titolare della struttura. A seguito dei rilievi effettuati è stata individuato un infisso forzato: con buona probabilità i malviventi stavano tentando di introdursi nel b&b utilizzando proprio una finestra. Immediate sono scattate le ricerche per risalire ai responsabili del tentato furto. La scarsa illuminazione della zona, tuttavia, non ha agevolato le operazioni.