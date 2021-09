Salento, impatto frontale lungo la strada per il mare: sei feriti. Ci sono anche due bambini

La gita al mare finisce in ospedale: è gravissimo il bilancio dei feriti dello scontro frontale fra auto avvenuto questa mattina, poco prima delle 11, lungo la strada provinciale che conduce da Maglie a Poggiardo, all'altezza dello svincolo per Giuggianello, nel Salento.

La dinamica

Alla guida di una Bmw un uomo di Poggiardo: secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'automobilista avrebbe sorpassato un gruppo di ciclisti e, nella manovra, sarebbe quindi finito contro un'altra auto, che viaggiava in direzione opposta, diretta a Castro. A bordo di questa seconda vettura, un minivan Renault Kangoo, una famiglia di Maglie composta da marito, moglie, due bambini e la nonna.

Tutti e sei i coinvolti nel sinistro si trovano ora in ospedale per le ferite riportate nell'impatto. Sul posto insieme alle ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per i rilievi necessari.