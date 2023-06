Non c’è più pericolo: riapre la Grotta Zinzulusa. Da venerdì le visite

Un mese di chiusura e dopo un intervento urgente di messa in sicurezza, Grotta Zinzulusa di Castro riaprirà al pubblico venerdì mattina (30 giugno). Il simbolo della città, meta ogni anno di migliaia di turisti e visitatori, tornerà dunque a disposizione degli utenti dopo lo stop forzato dovuto al distacco a maggio scorso di alcune pietre finite poi sulla rete di protezione collocata sulle pareti adiacenti l’ingresso della grotta.

La bellezza vietata

L’evento aveva destato apprensione e fatto scattare subito l’intervento dell’amministrazione comunale che aveva provveduto a chiudere il cancello di accesso alla camminata verso la Grotta e con dei cartelli aveva sbarrato la strada. L’iniziativa precauzionale decisa dal sindaco di Castro Luigi Fersini, ha consentito ai tecnici incaricati guidati dal geologo Silvestro Lazzari, proveniente da Potenza, di effettuare un’ispezione accurata delle pareti presenti lungo il camminamento e della zona antistante l’ingresso, prima di effettuare i lavori di consolidamento e messa in sicurezza di tutta l’area.

Il vicesindaco



«Ci scusiamo per il disagio ai visitatori, alla città, agli operatori commerciali e a tutti coloro che sono stati in apprensione per questa inaspettata quanto doverosa chiusura - dichiara il vicesindaco Alberto Antonio Capraro -. I lavori di messa in sicurezza del costone roccioso procedono spediti per garantire il regolare svolgimento delle attività. Al momento, salvo imprevisti e nuove comunicazioni, da venerdì 30 giugno la grotta riaprirà al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 13 alle 18.30 e dal venerdì alla domenica dalle 9.30 alle 18.30».

Lo stesso vicesindaco fa un appello ai visitatori: «Ci auguriamo che sosterrete la grotta e verrete tutti a visitarla presto».

Date e orari di apertura

Ecco le date e gli orari di riapertura della grotta Zinzulusa, salvo imprevisti e nuove comunicazioni: venerdì 30 giugno, dalle 9.30 alle ore 18.30, mentre dal mese di luglio i giorni di apertura per le prime due settimane saranno sabato 1 e domenica 2, dalle 9.30 alle 18.30, lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 dalle 13 alle 18.30, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dalle 10 alle 18.30.

La grotta nella storia

La settimana successiva lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 apertura dalle 13 alle 18.30 e venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 dalle 10 alle 18.30.

Grotta Zinzulusa è definita dagli studiosi come una “perla del carsismo” ed è già essa stessa il frutto del susseguirsi di erosione marina. È tra le più importanti grotte di Puglia e una delle più interessanti manifestazioni del fenomeno carsico nel territorio. Inoltre, l’estensione degli studi speleologici con indirizzo verso la ricerca biologica ha portato alla scoperta di una ricca biodiversità. Ogni anno la Zinzulusa attira persone da tutto il mondo e gode di centinaia di migliaia di visitatori, per tale motivo è massima l’attenzione verso la sicurezza di questo sito naturale costiero che si trova lungo il litorale salentino tra Castro e Santa Cesarea Terme. Nel tempo è stata anche teatro di scoperte archeologiche e di storiche esplorazioni speleosubacquee che portarono alla valorizzazione di Grotta Zinzulusa e di tutto il territorio circostante.

