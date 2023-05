Grotta della Zinzulusa, via ai lavori dopo i crolli: il sito chiuso al pubblico

Grotta Zinzulusa continuerà a rimanere chiusa fino alla fine dei lavori di messa in sicurezza. È quanto deciso ieri dal Comune di Castro, in provincia di Lecce, in accordo con un'équipe di tecnici, guidata dal geologo Silvestro Lazzari che ieri mattina si è recato sul camminamento che conduce all'ingresso della grotta per effettuare un primo sopralluogo dopo il distacco registrato lunedì scorso di alcune pietre, finite poi sulla rete di protezione collocata, nel tempo, sulle pareti per consentire un accesso sicuro ai tesori custoditi dalla grotta, considerata uno dei posti più affascinanti del Salento.

L'intervento precauzionale

Il fatto aveva destato apprensione e fatto scattare subito l'intervento dell'amministrazione comunale che ha provveduto a chiudere il cancello e con dei cartelli a sbarrare la strada che permette di raggiungere la Grotta. L'iniziativa precauzionale è stata immediata e necessaria a consentire un approfondimento anche in vista del grande flusso di visitatori previsto nelle prossime settimane e in tutto il periodo estivo all'interno della Zinzulusa, tra le più importanti grotte di Puglia e una delle più interessanti manifestazioni del fenomeno carsico nel territorio.

Ieri, si è tenuto dunque l'atteso sopralluogo conoscitivo alla presenza del geologo Lazzari proveniente da Potenza il quale conosce bene Castro, la morfologia e la storia dei luoghi. Nel gruppo c'erano, tra gli altri, pure alcuni rocciatori, tecnici specializzati negli interventi in quota, che hanno esaminato la roccia posta ai lati e nella parte superiore della passeggiata che porta all'ingresso della grotta, in attesa di un approfondimento successivo.

Le parole del sindaco

«Nella mattinata abbiamo accolto gli esperti che si sono recati a Zinzulusa e insieme al nostro ufficio tecnico abbiamo firmato il verbale e consegnato i lavori di messa in sicurezza - spiega il sindaco Luigi Fersini -. Abbiamo chiesto al geologo di effettuare una ispezione approfondita su tutta la parete perché vogliamo stare sicuri e garantire, una volta che sarà riaperta la grotta, la massima serenità ai cittadini e a migliaia di turisti di questo nostro luogo simbolo di Castro». Quanto ai tempi dell'intervento, Fersini riferisce che il «il geologo ci ha assicurato che cominceranno quanto prima i lavori, già dalle prossime ore. Noi abbiamo chiesto di fare presto con turni magari uno la mattina e l'altro la sera per poter riavere nuovamente il bene. Nel pieno interesse della sicurezza e della libera fruizione da parte dei tanti visitatori di uno dei luoghi più apprezzati della Puglia, siamo a lavoro per garantire in tempi brevi la riapertura».

Il vicesindaco rassicura

A seguire il gruppo è anche il vicesindaco Alberto Antonio Capraro: «Grotta Zinzulusa tornerà presto fruibile - ha dichiarato - Si è reso necessario programmare un intervento non previsto di messa in sicurezza del costone roccioso nell'area antistante l'ingresso della Grotta Zinzulusa e ora si procederà ad una ispezione più approfondita». Sebbene desta allarme, Zinzulusa è definita dagli studiosi come una "perla del carsismo" ed è già essa stessa il frutto del susseguirsi di erosione marina. Inoltre, l'estensione degli studi speleologici con indirizzo verso la ricerca biologica ha portato alla scoperta di una ricca biodiversità.

Il successo

Ogni anno grotta Zinzulusa attira persone da tutto il mondo e gode di centinaia di migliaia di visitatori, per tale motivo è massima l'attenzione verso la sicurezza di questo sito naturale costiero che si trova lungo il litorale salentino tra Castro e Santa Cesarea Terme. Nel tempo è stata anche teatro di scoperte archeologiche e di storiche esplorazioni speleosubacquee che portarono alla valorizzazione di Grotta Zinzulusa e di tutto il territorio circostante.