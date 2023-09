Salento, controlli a tappeto a ​Tricase: pioggia di denunce

Nella serata di ieri i carabinieri della compagnia di Tricase hanno eseguito dei controlli straordinari del territorio nel centro cittadino e nelle zone periferiche.

I controlli

Il servizio, eseguito con l’impiego di 21 militari e di 10 autovetture, aveva come obiettivo la prevenzione e la repressione dei reati in genere e in particolare di quelli di tipo “predatorio” (furti e rapine).

Al termine delle operazioni sono stati controllati 34 veicoli e 41 persone, denunciati in stato di libertà 2 soggetti per furto in appartamento, 1 per ricettazione, 1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 1 per guida in stato di ebrezza e 5 pregiudicati per evasione dagli arresti domiciliari.