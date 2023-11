Carmiano, esclusi i contatti con la mafia: Mazzotta condannato per tentata concussione

Due anni e sei mesi per tentata concussione, proscioglimento e assoluzione per tutto il resto: esclusa l'aggravante mafiosa. Si chiude così, in primo grado, il processo nei confronti dell'ex sindaco di Carmiano e imprenditore, Giancarlo Mazzotta. Prosciolto Mazzotta, insieme a Ennio Capozza, Maria Grazia Taurino, Luciano Gallo e Giovanni Mazzotta, dalle ipotesi di estorsione. Assoluzione piena per Giancarlo Mazzotta, Giovanni Mazzotta (Gianni Conad) e Saulle Politi, ritenuto uno dei referenti sul territorio del clan Tornese, alle ipotesi più gravi legate alle connessioni con la frangia locale della Sacra corona unita. Rigettata la richiesta di risarcimento fomrulata dalle parti civili Achille Villani Miglietta e Giulio Ferrieri Caputi.

Le accuse

Si parla del processo che ha riguardato condotte ruotanti attorno alla nomina del cda della Banca di credito cooperativo Terra d'Otranto.

A emettere la sentenza è stato il collegio della prima sezione penale del Tribunale di Lecce (presidente Roberto Tanisi, relatore Elena Coppola, a latere Giovanna Piazzalunga). Le richieste dell'accusa, sostenuta dal pm della Dda, Carmen Ruggiero che aveva invocato 8 anni e 6 mesi per l’ex sindaco di Carmiano, Giancarlo Mazzotta. Queste le altre richieste: Ennio Capozza, 3 anni; Luciano Gallo, 5 anni e 6 mesi; Giovanni Mazzotta, 6 anni e 6 mesi; Saulle Politi, 4 anni; Maria Grazia Taurino, 2 anni e 6 mesi.

Le difese

Le difese sono state sostenute dagli avvocati Andrea Sambati e Francesco Pino, Ladislao Massari, Antonio Savoia e Franco De Jaco, Pantaleo Cannoletta, Laura Minosi, Carlo Sariconi. Le parti civili erano l'ex parlamentare Achille Villani Miglietta, assistito da Carlo Gervasi e Giulio Ferreri Caputi, assistito da Gianluca D’Oria.