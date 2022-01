Salento, incendiate 4 automobili tra Ugento e Galatina

A Ugento, i carabinieri della locale Stazione e il NOR - Sezione Radiomobile sono intervenuti ieri sera in Piazza De Giorgi dove, per cause in corso di accertamento, tre autovetture di un commerciante del luogo e della moglie hanno preso fuoco.

Le fiamme, domate poi dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, hanno completamente distrutto due mezzi, interessando parzialmente il terzo: i danni sono da quantificare e l'area è servita da sistemi di videosorveglianza. Sono in corso le indagini per cercare di conoscere ulteriori dettagli.

Un caso anche a Galatina

Inoltre, sempre nella serata di ieri, a Galatina in via Milano è stata distrutta una Peugeot 107 intestata a una donna incensurata: anche in questo caso un incendio protagonista dell'incidente su cui sono in corso accertamenti.