Salento, auto incendiata e notte di paura a Corigliano d'Otranto: immagini al vaglio dei Carabinieri

Notte agitata quella degli abitanti di via Oberdan a Corigliano d’Otranto in provincia di Lecce, sobbalzati dai letti dagli scoppi degli pneumatici di una Seat Leon che andava a fuoco. Era passata appena la mezzanotte quando, due individui con il volto coperto, ripresi da alcune telecamere presenti in zona, hanno cosparso la vettura di liquido infiammabile e, poi, dato fuoco.

APPROFONDIMENTI LECCE Versa liquido infiammabile su auto e poi scappa in monopattino:...

Le riprese sono ora al vaglio dei Carabinieri della locale caserma. La macchina è di proprietà di un trentottenne, titolare di una impresa di idraulica. Le fiamme hanno interessato anche la facciata della casa in cui risiede sulla quale sono presenti anche le tubature del gas.

Sono stati gli stessi residenti a chiamare i Vigili del Fuoco della caserma di Maglie che sono intervenuti spegnando l’incendio. Brutto segnale per l’intero paese.