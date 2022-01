Auto distrutta dalle fiamme nella notte: i vigili del fuoco spengono l'incendio

Ennesima auto in fiamme questa notte nel Salento. E' accaduto a Matino, comune in provincia di Lecce dove alle 2 i Vigili del Fuoco di Gallipoli sono intervenuti per spegnere l'incendio di un'auto.

La macchina era parcheggiata in via Vittorio Veneto, si tratta di una Volkswagen Polo; l'auto, di proprietà di una donna di 75 anni del posto, è stata interessata dalle fiamme nella parte anteriore da un incendio. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato che le fiamme si propagassero ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze della Polo. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.