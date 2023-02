Salento, anziano maltrattato e umiliato: condannate moglie e figlia

Anziano maltrattato e umiliato a Patù, moglie e figlia condannate rispettivamente a 4 anni e mezzo e 5 anni di reclusione con risarcimento del danno da quantificare e liquidare in separata sede. Il giudice monocratico Francesca Mariano ha infatti disposto una provvisionale di 5mila euro a favore figlio dell’anziano costituitosi parte civile l’avvocato Federico Martella che affiancava l’avvocato Paolo Pepe prima della sua prematura scomparsa.

Le vessazioni da parte delle due donne

I fatti risalgono al 2014 quando le due donne hanno iniziato a vessare l’anziano. Gli dicevano ripetutamente “vai a cuccia” come se fosse un cane e lo picchiavano dandogli dello “Storpio, invalido”. L’uomo è deceduto nel 2020 per cause naturali, aveva difficoltà a deambulare ed era costretto a spostarsi in casa con uno scooter elettrico. Tutto iniziò con una denuncia della persona offesa che, il 19 giugno del 2019, si presentò in caserma per raccontare le ripetute angherie da lui subite, l’ultima accaduta proprio quel giorno quando sarebbe stato aggredito dalla figlia al culmine dell’ennesima discussione. In altre circostanze lo picchiavano per intascare qualche soldo e lo denigravano per le sue condizioni fisiche.