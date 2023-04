La dimora recuperata grazie a una coppia inglese che ha deciso di investire nel Salento

C'è anche il “Castle Elvira” di Trepuzzi, in provincia di Lecce, nella classifica degli hotel over the top, stilata da Travel+Leisure con l'elenco dei nuovi hotel esageratamente più lussuosi al mondo. Due dei dodici migliori sono italiani: il “Passalacqua”, luxury hotel di Moltrasio, su lago di Como, che occupa la seconda posizione, e il “Castle Elvira” di Trepuzzi, che occupa invece l'ottavo posto. Si tratta di un castello abbandonato diventato un hotel di lusso grazie a una coppia inglese - il regista Harvey B-Brown e il marito Steven Riseley - che ha deciso di investire nel Salento.

«Il retroscena di questo castello dell'inizio del XX secolo è, certamente, un po' macabro: prende il nome da una giovane ragazza i cui genitori hanno costruito la proprietà come residenza estiva. Elvira morì tragicamente lì, mangiando di funghi avvelenati raccolti proprio nel giardino del castello, e i genitori abbandonarono subito la proprietà, che rimase vacante fino a quando il regista Harvey B-Brown e suo marito Steven Riseley non lo acquistarono.

La coppia spera di onorare la memoria di Elvira riportando la proprietà al suo scopo originario di gioioso ritiro di campagna. E ci sono riusciti benissimo. Situata in grandissimo parco ricco di uliveti, la pensione, che si trova a Trepuzzi, vicino a Lecce, ha 12 camere deliziose dedicate a chi ha voglia di lusso sfrenato e opulenza. «Siamo così onorati di essere su due delle liste IT 2023 – si legge in un post Fb dei proprietari della struttura – Siamo tra i migliori 100 nuovi hotel al mondo e i tra migliori 12 nuovi hotel».