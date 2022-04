Salento, lettera di minacce e auto rigata al sindaco-avvocato

Lettera di minacce e danneggiamenti contro il sindaco di Presicce-Acquarica, l'avvocato Paolo Rizzo. Gli inquietanti episodi sono avvenuti nella giornata di ieri. Il primo cittadino ha ricevuto, nella cassetta delle lettere dell'abitazione della madre, una lettera scritta al computer nella quale, come spiega lo stesso Rizzo, veniva “invitato” a stare attento, senza riferimenti a specifiche situazioni. La missiva era contenuta in una busta bianca e non è arrivata tramite le Poste. Chi l'ha scritta, dunque, l'ha inserita – o l'ha fatta inserire – nella cassetta delle lettere. Nelle stesse ore, inoltre, Rizzo si è accorto che la sua auto, parcheggiata vicino alla sua abitazione, era stata rigata in più parti. Come se non bastasse, poi, sempre nella giornata di ieri il primo cittadino ha subìto un tentativo di intrusione nella sua casella e-mail e nei suoi conti correnti. L'accaduto verrà denunciato ai carabinieri della stazione cittadina in queste ore.

Rizzo: «Non saprei a chi ricondurre gli episodi»

«Non so se il fatto che tutto sia successo in poche ore sia una coincidenza», afferma Rizzo. «In 35 anni di professione di avvocato penalista e durante i periodi in cui, in passato, ho ricoperto cariche pubbliche, non è mai accaduto nulla del genere. Non mi sono fatto un'idea e non ci sono, in questo periodo, provvedimenti che possano far reagire qualcuno in questo modo. Per cui non posso ricondurre queste intimidazioni a nessun tipo di azione amministrativa. E sicuramente escludo che possa trattarsi di qualcosa legata alla mia professione».

Nella zona non sono installate telecamere di videosorveglianza. Ma qualcuno avrebbe visto una donna aggirarsi nei dintorni poco prima della scoperta dei danni alla vettura.

