Dibattito sul Palaeventi a Brindisi, minacce di morte al consigliere Oggiano

Scritte minacciose sono apparse nella notte sul muro di cinta della casa del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Massimiliano Oggiano, a Brindisi. Le minacce, nello specifico, fanno riferimento alla costruzione del Palaeventi, sul quale di recente c'è stato un duro botta e risposta tra l'amministrazione comunale e l'esponente di opposizione. "Palaeventi sospeso, Oggiano appeso", così si legge sul muro.

La questione

Si tratta di una preoccupante escalation nel dibattito degli ultimi giorni riguardo alla struttura che dovrebbe ospitare le gare della New Basket Brindisi, oltre ad una serie di altri eventi del territorio. Oggiano, alla luce delle criticità legate alla situazione contingente in ambito costruzioni, aveva espresso perplessità rispetto al fatto che il Comune non avesse un "piano B". Da qui sono nate discussioni anche piuttosto aspre tra l'esponente di FdI e il governo cittadino.