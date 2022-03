Specchia, la sindaca fa rimuovere i manifesti abusivi. «Minacciati gli attacchini»

Minacce all'operato degli amministratori di Specchia, la sindaca Laura Remigi questa mattina depositerà una denuncia-querela sulle minacce ricevute dal personale incaricato di coprire manifesti privi dell'autorizzazione all'affissione: «Specchia non si piega all'illegalità», la voce della prima cittadina. «Si è resa necessaria la scorta delle forze dell'ordine per l'affissione dei necrologi su manifesti abusivi. Ma non abbiamo paura». Ed intanto l'ex sindaco Antonio Lia getta acqua sul fuoco: «C'era proprio bisogno di scomodare polizia e carabinieri? Sindaco, bastava che l'ufficio addetto alle affissioni ordinasse di rimuoverli». E lancia l'affondo: «Legalità vuol dire anche fare gare pubbliche trasparenti, giuste e non doverle annullare perché l'anticorruzione scopre vizi e procedure errate».

APPROFONDIMENTI BRINDISI Brindisi, propaganda nazifascista su Telegram: indaga la Digos

Manifesti abusivi dei candidati Stangata: 300 multe

La polemica in Comune



Andiamo con ordine. Con un lungo messaggio sui social, la sindaca Remigi ha raccontato degli attacchi all'amministrazione comunale. Pressioni di quanti pensano di poter piegare - ha sostenuto nel post- con le loro condotte, la realtà ai propri interessi. «Una azienda a cui giorni fa è stata revocata la licenza ad esercitare la sua attività, ha fatto affiggere sui muri del paese la pubblicità relativa proprio a quella attività che non poteva più effettuare. In seguito all'ordine di far oscurare tali manifesti è accaduto che alcuni addetti all'affissione si sono dati malati ed altri sono stati minacciati da persone vicine a questa impresa, rifiutandosi perciò di eseguire l'ordine».

Ancora la sindaca. La sua ricostruzione di questa vicenda destinata ora a finire al vaglio della Procura alla luce della scelta di presentare la denuncia-querela: «Vista la necessità di effettuare questo servizio, anche a tutela dei cittadini che avrebbero corso il rischio di essere fuorviati, l'amministrazione ha proceduto a dare incarico urgente ad una ditta esterna per coprire i manifesti irregolari. Anche la ditta esterna, appena ha avviato il servizio, ha subito minacce ed avvertimenti per cui è stata costretta ad interrompere il servizio. Sono stata, quindi, costretta a chiedere aiuto alle forze dell'ordine per poter avere una scorta a tutela degli attacchini e della ditta di affissione. Sono state inviate una pattuglia della polizia ed una dei carabinieri. L'operazione è stata, quindi, regolarmente portata a termine».

Galleria Mazzini “ripulita” «Ora tuteliamola insieme»



Insomma, secondo la prima cittadina «Specchia non si piega all'illegalità». Cosa che aveva già detto durante la campagna elettorale sottolineato l'impegno a favore del rispetto delle regole. «La nostra non era una promessa di facciata, continua la sindaca Remigi - uno slogan campato in aria, divulgato tanto per riempire le pagine del programma elettorale, ma un'intenzione seria, decisa e forte. Non abbiamo mai avuto paura né abbiamo mai ceduto, anzi. E questo ci ha portati a subire diversi attacchi, non ultimo quello subito dalla nostra presidente del Consiglio Comunale colpevole di aver segnalato al comando dei vigili l'ennesima situazione di illegalità e prepotenza a protezione dei cittadini onesti», chiude la Remigi.



Antonio Lia la incalza ancora: « Sindaco, se ti fossi trovata quando questo paese era sottoposto a ricevere mafiosi in soggiorno obbligato (pezzi da novanta) come avresti reagito? In silenzio e con decisione, chiedendo anche l'intervento dell'esercito furono mandati via i mafiosi e poi si fece escludere Specchia dall'elenco dei Comuni per soggiornanti obbligati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA