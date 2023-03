Salento, paura per un'anziana: s'incendia la canna fumaria e rischia l'intossicazione. Salvata dalla polizia locale

La canna fumaria va in fiamme e un'anziana rischia di rimanere intossicata dal fumo, ma il provvidenziale intervento della polizia municipale evita il peggio. È accaduto nella serata di oggi a Presicce-Acquarica, in località Presicce, nei pressi di piazza del Popolo.

Cosa è successo

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, il marito dell'anziana aveva acceso il fuoco e poi si era allontanato da casa, ignaro di quello che sarebbe successo di lì a poco. La canna fumaria del camino, infatti, ha preso fuoco, e l'intera abitazione è stata invasa dal fumo. La prima ad accorgersi di quello che stava accadendo è stata Natacha Pizzolante, assessore alla Cultura del Comune di Presicce-Acquarica. Vedendo il fumo denso fuoriuscire dalle finestre al primo piano dell'abitazione, la componente della giunta comunale ha subito allertato gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Sheila Monsellato. Sul posto è arrivato l'agente Alfredo Ricchiuto, che dapprima è entrato in casa per spegnere il fuoco e poi ha raggiunto il terrazzo ed ha domato le fiamme che avevano invaso l'interno della canna fumaria.

Fortunatamente per l'anziana e per il marito, rientrato dopo pochi minuti a casa, non ci sono state conseguenze di alcun tipo. In pochi minuti, però, il fuoco si sarebbe potuto propagare all'intera abitazione.