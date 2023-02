Fiamme dalla pentola e scoppia l'incendio: paura per gli occupanti

Una pentola dimenticata sul fuoco fa scoppiare le fiamme in un'abitazione. Momenti di paura, questa mattina, a Ugento, dove un incendio ha interessato l'appartamento di una docente in pensione. È avvenuto al primo piano dello stabile all'angolo tra via Capitano Ugo Giannuzzi e via Piave.

I soccorsi

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, il rogo, che fortunatamente ha interessato solo la cucina, si è sviluppato dal piano cottura, da un fornello acceso. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati anche alcuni vicini, oltre alla proprietaria dell'abitazione. Fortunatamente qualcuno è subito intervenuto chiudendo il gas dall'esterno. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'immobile. Intervenuti anche i carabinieri della stazione cittadina e gli agenti della polizia locale.