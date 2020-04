Ruba un'auto e si schianta contro un palo: preso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era alla guida di una Fiat Panda appena rubata, quando ha incrociato una gazzella dei carabinieri: ha iniziato così una fuga per le strade di Alliste , finendo per schiantarsi contro un palo.E' durata poco la fuga con inseguimento di Giuseppe Protopapa, 36 anni, del posto. Ma ha causato parecchi danni: prima, sentendosi braccato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Casarano, ha urtato contro la loro auto e infine ha perso definitivamente il controllo del mezzo schaintandosi contro un palo della pubblica illuminazione. Ma l'uomo non ha perso le speranze di farla franca e ha tentato anche la fuga a piedi. Tutto inutile: è stato bloccato dai militari e dichiarato in arresto per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Il 36enne si trova ora ai domiciliari.