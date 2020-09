Suonano il campanello e scappano: tre ragazzini inseguiti e presi calci e pugni. «Violenza inaudita», la denuncia dei genitori

Calci e pugni contro un tredicenne. L'episodio è avvenuto lunedì sera a San Foca, marina di Melendugno, e sulla vicenda indagano i carabinieri di Cavallino. Le vittime sarebbero in tre, due femmine e un maschio. Ad avere la peggio, però, quest'ultimo, bloccato e picchiato da tre adulti su una delle vie del centro della Marina di Melendugno, via Grecia. I minorenni sarebbero stati presi di mira mentre giocavano in gruppo.

Secondo quanto racconta il padre del tredicenne, uno dei bambini - non una delle tre vittime - avrebbe suonato al campanello di una casa e sarebbe fuggito. Si tratterebbe quindi di un gioco finito male: tre uomini che si trovavano nell'abitazione sono usciti e li avrebbero bloccati e colpiti violentemente. «A mio figlio è stato dato un pugno allo stomaco» racconta il padre del tredicenne che è dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Stazione di Cavallino, intervenuti con una pattuglia. La vicenda è stata raccontata in alcuni post anche su Facebook ed è rimbalzata di profilo in profilo montando l'indignazione dei cittadini.

