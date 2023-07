Il presidente del Taranto calcio Giove accusato di calunnia: denunciato da dirigenti della Banca Popolare Pugliese

Nessuna usura, appropriazione indebita, nessuna truffa. Quindi nessuna irregolarità nell’iter di concessione di un mutuo alla società del presidente del Taranto calcio. Ma c’è di più: i dirigenti della Banca popolare pugliese, ritenendosi ingiustamente accusati, hanno formulato querela per calunnia. E ora l’imprenditore Massimo Giove – insieme ad Anna Albano, entrambi di Taranto – rischia il processo in virtù di una richiesta di rinvio a giudizio della Procura. I due sono stati denunciati dai manager della banca, tutti assistiti dall’avvocato Massimo Manfreda e Giuseppe Dell’Anna Misurale, che sono quindi passati da imputati a persone offese e potranno eventualmente costituirsi parte civile all’udienza preliminare.

Cosa è successo



La vicenda è lunga e complessa. Giove è coinvolto nella sua qualità di titolare dell’azienda Enetec. Albano è la precedente amministratrice della società e per l’accusa «consapevole dei fatti in quanto firmataria dei contratti di mutuo e costituitasi parte civile» nell’altro procedimento penale, per cui c’è stato proscioglimento.

Avrebbero accusato «falsamente», sapendoli innocenti, dei reati di appropriazione indebita e truffa Vito Antonio Primiceri, di Matino, Carmelo Caforio, di San Pietro Vernotico; Vitoantonio Vinci, di Gallipoli; Antonio Costa, di Lecce; Alberto Petraroli di San Pietro Vernotico, rispettivamente presidente della Banca popolare pugliese e membri del comitato esecutivo, nonché Roberto Scudella, in qualità di quadro direttivo.

L'inchiesta

Avrebbero affermato che «la Banca ha preteso che Enetec versasse, e che ha versato, sul proprio conto corrente la somma di 200mila euro, a loro dire al fine di velocizzare la pratica di concessione del mutuo, con contestuale sottoscrizione di moduli in bianco». Aggiungendo, falsamente secondo quanto sarebbe emerso - è riportato nell’atto di denuncia degli avvocati Manfreda e Dell’Anna Misurale - al termine di una causa civile e del giudizio penale - che la somma non era stata restituita, ma «utilizzata per la costituzione di un pegno di obbligazioni Bpp».



L’inchiesta per calunnia è del pm Francesco Ciardo. La richiesta di rinvio a giudizio risale alla fine di maggio. L’udienza preliminare è fissata per il prossimo 22 settembre a Taranto davanti al gup Benedetto Ruberto.

«È risultata smentita - si legge nella denuncia - tutta la ricostruzione compiuta da Eentec e dai suoi legali rappresentanti». E ancora: «Nell’atto si sosteneva la sussistenza di interessi usurari» e in virtù di questo era stata chiesta l’emissione di un provvedimento di sospensione dei termini di scadenza dei debiti.

Per le accuse avanzate da Giove, a quanto viene specificato, il pm aveva esercitato l’azione penale. La vicenda è stata affrontata dinanzi al Tribunale che ha altresì disposto una perizia: «Con la perizia - era specificato sempre nella querela - si è definitivamente accertato che nel contratto di conto corrente non è rilevata usura originaria; i tassi effettivamente applicati nel corso del rapporto non hanno mai superato i tassi soglia». Dunque il giudizio si è concluso con sentenza ampiamente assolutoria per insussistenza del fatto, divenuta irrevocabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA