La Banca Popolare Pugliese restaura le tele del Museo Castromediano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Banca Popolare Pugliese finanzierà il restauro di alcune opere pittoriche del Museo Castromediano di Lecce, la realizzazione di una mostra e la pubblicazione del relativo catalogo. Tutto questo attraverso l’Art Bonus. E si tratta della prima volta in Puglia che questo tipo di mecenatismo viene utilizzato per opere pittoriche. La seconda volta, invece, nel Mezzogiorno dove, proprio pochi giorni fa, è stata data la notizia che cinque capolavori del Museo Capodimonte di Napoli, fra cui un Tiziano, saranno restaurati grazie al contributo di altrettanti imprenditori-mecenati.L’Art Bonus, nello specifico, consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Un beneficio fiscale nato nel 2014 che vanta oltre 8mila adesioni in tutta Italia ma che stenta ad affermarsi soprattutto al Sud, dove sono ancora poche le realtà imprenditoriali o i singoli cittadini che ne fanno uso. La Bpp, quindi, si pone in prima linea sotto questo aspetto e annuncerà ufficialmente l’intervento a favore delle opere pittoriche del Castromediano durante il convegno in programma al Museo questa mattina, alle 10.30, e dedicato proprio al tema dell’Art Bonus.Organizzato su impulso dell’Assessorato all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia, riunirà istituzioni, professionalità e imprese della Provincia di Lecce per approfondire i vari aspetti di questo strumento governativo che supporta concretamente il sistema dell’arte e offre vantaggi fiscali rilevanti sia al privato cittadino sia all’impresa. Chiunque può “adottare” un monumento, un palazzo o un’attività di grande significato culturale, come fondazioni liriche o teatrali, attraverso donazioni dirette che beneficeranno, come dicevamo, di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato.