Pranzo da Oscar per Anthony La Molinara, “padre” di Spiderman: nel Salento le riprese del nuovo film

Il premio Oscar Anthony La Molinara - premiato dall'Academy per “Spiderman 2” - girerà in autunno un film interamente ambientato nel Salento.Stregato dalla Sacra Rocca di San Vito a Calimera, il regista - che ha collaborato anche a “Toy Story” 3 e 4 e alla realizzazione di “Avatar” - è tornato nella provincia leccese proprio in questi giorni: oggi ha pranzato al Pettolino, davanti alla spiaggia de La Purità di Gallipoli, per poi concedersi a qualche scatto con il personale del locale e con i fan.A ottobre La Molinara comincerà le riprese di uno psico thriller interamente girato nel Salento. Nel cast Giancarlo Giannini e altri mostri sacri del cinema internazionale, non solo italiani. Il film si intitolerà “Lo Chef”. E chissà che l'ispirazione non sia stato, oggi, rafforzata dagli intingoli e dai piatti preparati dalla cucina del locale gallipolino.