Salento, la Finanza scopre attività di noleggio di barche irregolare

I finanzieri della Sezione Operativa Navale di Gallipoli, nell’ambito di specifici servizi di polizia economico-finanziaria, hanno svolto mirati controlli in mare nei confronti di proprietari di unità da diporto che effettuano attività di noleggio.

In tale contesto, nei giorni scorsi le Fiamme Gialle aeronavali hanno individuato, al largo di Porto Cesareo (Lecce), il proprietario di un’imbarcazione da diporto battente bandiera italiana che, pur esercitando in modo professionale l’attività di noleggio lungo il litorale jonico, che veniva pubblicizzata anche su riviste specializzate, è risultato privo delle prescritte autorizzazioni e licenze di carattere amministrativo.

Nel tentativo di dimostrare l’occasionalità dell’attività esercitata, per la quale sono previste agevolazioni fiscali, sono stati esibiti ai finanzieri alcuni contratti di noleggio recanti delle firme verosimilmente falsificate.

Per tale motivo, il proprietario del natante ed un suo stretto collaboratore sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

I dettagli

A seguito di segnalazione della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate di Lecce ha attribuito “d’ufficio” il numero di partita Iva al proprietario dell’imbarcazione.

Sono al momento in corso di esecuzione da parte delle Fiamme Gialle approfondimenti di natura fiscale tesi a verificare l’ammontare dei ricavi sottratti a tassazione, connessi all’esercizio abusivo della predetta attività.

Sulla base del principio di presunzione di innocenza, l’eventuale colpevolezza delle persone coinvolte sarà definitivamente accertata solo ove interverrà la sentenza irrevocabile di condanna.