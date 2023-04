Porto Cesareo, in controtendenza con lo spopolamento: ​gli abitanti aumentano

Porto Cesareo va in controtendenza rispetto al Sud e molti comuni della Puglia. Se infatti, dati dei censimenti dell'ultimo decennio alla mano, ovunque si registra un calo di popolazione, a Porto Cesareo la popolazione che sceglie di vivere in questo ampio territorio che si estende per otre 15 chilometri fino al confine della provincia di Taranto, è cresciuta.

Di fatto, è bene evidenziarlo, si tratta del dato più alto della Puglia. Tante sono infatti le persone, anche straniere, che scelgono la famosa "Penisola Cesarea", l'Amp e le sue isole e bellezze naturali, il suo parco regionale terrestre orientato denominata "Palude del Conte e Duna Costiera", per trascorrervi il periodo della pensione, godendo di tranquillità, clima pressoché mite per oltre 6 mesi, buon cibo e soprattutto la bellezza di un mare turchese e cristallino.

La tendenza

Va detto, ad onor di cronaca, che fino a qualche anno addietro, erano tante anche le famiglie dei paesi limitrofi che sceglievano Porto Cesareo e la frazione di Torre Lapillo, luoghi dove in tanti sono proprietari di seconda casa, utilizzata soprattutto d'estate, per spostare la residenze e magari usufruire delle agevolazione che il comune jonico riconosceva.

Questa prassi riconosciuta e molto utilizzata che naturalmente non aggirava assolutamente la legge vigente in materia, oggi non è più molto utilizzata perché le agevolazioni ormai non sono più nè fattibili nè convenienti.

Un ruolo fondamentale lo ha giocato, quindi, il mare. Dal confronto tra i dati del censimento Istat 2021 e quello precedente del 2011, è proprio Porto Cesareo ad essere la cittadina che negli ultimi 10 anni ha avuto uno dei maggiori incremento percentuale di popolazione: +16,69% (da 5.448 a 6.357). Al Sud solo quattro Comuni, in proporzione, sono cresciuti di più. Evidentemente vivere a Porto Cesareo... ne vale la pena.