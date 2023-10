Salento, ecco il Parco della conoscenza: gli alberi in omaggio ai laureati

Sarà inaugurato lunedì prossimo, presso l’Azienda agricola sperimentale Sant’Anna del Centro Agricoltura e Ambiente del CREA a Monteroni di Lecce, il “Parco della conoscenza”: su un terreno di circa due ettari, grazie alla Fondazione “Sylva” sono state messe a dimora 842 piante fra specie arboree (Leccio, Quercia Spinosa, Quercia Vallonea e Sughera) e arbustive autoctone del Salento, facendo nascere così una nuova area verde dedicata alla comunità degli Alumni (i laureati e le laureate) dell’Università del Salento e con una forte valenza scientifica, in quanto vero e proprio “laboratorio a cielo aperto” per studiare le coltivazioni in agroforestry e le sue ricadute agronomiche e ambientali.

L'evento

Il Parco, realizzato nell’ambito delle attività previste da una convenzione sottoscritta tra l’Ateneo salentino, il CREA e la Fondazione “Sylva”, verrà presentato dal Direttore del CREA Agricoltura e Ambiente (CREA-AA) Giuseppe Corti, dal Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice, dal Presidente della Fondazione Sylva Luigi de Vecchi, dal Primo Ricercatore e Responsabile della sede CREA-AA di Bari Domenico Ventrella, dalla docente di Ecologia a UniSalento Irene Petrosillo, dalla Direttrice della Fondazione Sylva - Lecce Evelyn De Simone, dal Delegato UniSalento alla Sostenibilità Massimo Monteduro, dall’enologo Massimiliano Apollonio dell’omonima azienda vitivinicola, “partner strategico” di UniSalento.

L’incontro, che vedrà la partecipazione di studenti e laureati/e dell’Ateneo, gode del patrocinio della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS).