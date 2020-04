Choc alla Palmieri: spaccati i vetri della storica libreria

Proprio nel giorno in cui il nuovo decreto consentirà alle librerie di riaprire martedì prossimo, la storica libreria Palmieri di Lecce è stata oggetto di uno stolto atto vandalico. Che fa ancora più male nel momento difficile come quello che stiamo vivendo. Quasi sicuramente nel primo pomeriggio, in una città deserta per i noti motivi, c’è stato chi ha pensato bene di buttare un sasso contro la vetrina, rompendola ma senza rubare nulla. Il sasso è stato poi recuperato dalla polizia, chiamata dalla proprietaria Daniela, che con la madre Anna e la sorella Lucia gestisce uno dei luoghi più rappresentativi della cultura libraria leccese.

Anche una macchina nei pressi ha subito la stessa sorte, per cui la matrice vandalica è certa. Grande solidarietà e tantissime le attestazioni di stima e di affetto sulla pagina facebook della libreria. © RIPRODUZIONE RISERVATA