Salento, nuovi crolli al Mulino d'Acqua: scatta il divieto di balneazione

Nuovo crollo nella Baia del Mulino d’Acqua, nel versante Sud di Otranto. Un altro pezzo di falesia si è distaccato dalla parete rocciosa ed è precipitato in mare. Per fortuna, il crollo è avvenuto senza nessuna conseguenza dato che il distacco si è verificato in un orario in cui la zona è poco frequentata.

In tutta l’area vige il divieto di attraccare con le imbarcazioni nell’area prospiciente le pareti e le grotte ed anche di evitare di fare il bagno in prossimità della falesia. Purtroppo, nonostante i cartelli e le raccomandazioni, proprio il luogo in cui è avvenuto il crollo è uno dei più utilizzati per fare i selfie di grande impatto con la scogliera a strapiombo sul mare.