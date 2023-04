Mare di Puglia: eccellenti le acque per la balnezione. La Regione tra le prime in Italia

Mare di Puglia: eccellenti le acque per la balneazione. La Regione tra le prime in Italia. La Puglia anche nel 2023 si conferma una delle regioni con la migliore qualità delle acque di balneazione. È quanto emerge dalla classificazione delle acque di balneazione approvata oggi dalla Regione Puglia sulla base dei campionamenti effettuati dall'Arpa, l'Agenzia per la protezione ambientale.

I dati

Nella provincia di Foggia tutti i punti di prelievo hanno ricevuto come valutazione "eccellente", a parte la foce De Pilla a Lesina "buono" e i due alla foce fiume Lauro di Sannicandro Garganico "sufficiente". Nelle province Bat, Brindisi, Lecce e Taranto tutti i punti di prelievo sono risultati di qualità "eccellente". A Bari e provincia tutti i punti di prelievo hanno qualità "eccellente" a parte quello a 500 metri a sud dello sbocco della fogna di Molfetta classificato "buono".

La Puglia si conferma così una delle regioni con la qualità delle acque destinate alla balneazione più elevata d’Italia.