Ornella Muti e la figlia nel Salento per la legalizzazione della cannabis: fra i sostenitori, c'è Vasco Rossi

«Sosteneteci! Siamo in Salento con la mamma a lottare per la legalizzazione della cannabis»: lo scrive Naike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, da qualche giorno in vacanza nel Salento. Giorni fa, per esempio, le due sono state avvistate e fotografate al lido di Gallipoli “Mar y Sol”. Ma in un post su Instagram, Rivelli spiega meglio perché si trovano da queste parti.

«Negli Stati Uniti - scrive Rivelli - la marijuana è super legale e quotata in borsa. Esistono centri medici che si chiamano Healing Centers dove i malati di ogni genere hanno la possibilità di avere prescrizione mediche legali da medici specializzati nelle cure con la cannabis medica. Anche in Italia esiste il Cannabis medical center dove tutto ciò è possibile. Ma l’informazione latita. Io e la mamma abbiamo sposato questa causa e stiamo qui in Salento per aprire l’associazione Ornella Muti Hemp Club: siamo venute a metterci il cuore l’anima e la faccia nella speranza che altri personaggi del mondo dei “vip” si facciano avanti senza paura! Non c’è nulla di più valoroso che sostenere chi ha bisogno».

E fra i vip sostenitori si è subito fatto avanti il rocker per antonomasia Vasco Rossi.