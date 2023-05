Damiano dei Maneskin pubblica una foto con uno spinello. Al Bano lo critica: «La droga fa male, messaggio sbagliato»

«Invoglia chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis». Al Bano, ieri in tv con il concerto per i suoi ottanti anni, non è riuscito a mantenere il silenzio sulla foto di Damiano, frontman dei Maneskin, pubblicata ieri su Instagram. Il leader della band, infatti, appariva nudo con uno spinello in bocca e solo un cuore nero a coprire le nudità.

Le polemiche

Il post in poche ore aveva scatenato i social, destrando una serie di polemiche. «Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea». Il cantante di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, ha paragonato poi la foto di Damiano ad un esempio di distruzione, così come lo sono per lui la droga e anche gli spinelli.

La lotta alla «droga in ogni sua forma»

«Ognuno della sua vita può fare quello che vuole – ha continuato il cantante ad Adnkronos – però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis».

Al Bano è contro ogni tipo di droga in ogni sua forma, ha spiegato ancora. «Ho avuto delle problematiche serie che ho dovuto sopportare, ma non ho nulla contro Damiano, voglio precisarlo», ha concluso il neo ottantenne.