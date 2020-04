Tronco sulla testa mentre pota una quercia: grave operaio

Incidente sul lavoro. Un pesante tronco ha ferito alla testa un ragazzo di 29 anni ieri pomeriggio lungo la Tricase-Tiggiano. Si tratta di un operaio intento a potare una quercia. Insieme a due colleghi stava provvedendo a liberare una parte della strada da alcuni rami sporgenti di un grosso albero, quando all'improvviso un ramo si è staccato e lo ha colpito.



E' stato soccorso dai colleghi che hanno provveduto a chiamare il 118. Giunti sul posto i sanitari hanno prestato le prime cure al ragazzo, G.M. le iniziali, per poi trasportarlo a Lecce nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è stato ricoverato in condizioni gravi nel reparto Neurochirurgia.



Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Tricase che insieme al personale dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro) della Asl stanno valutandose fossero state adottate tutte le accortezze per consentire agi operai di lavorare in sicurezza. Non è la prima volta che sulla Tricase-Tiggiano accadono incidenti come questo