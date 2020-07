«L'ho ucciso perché era troppo felice»: condanna a 30 anni per il killer di Stefano Leo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver confessato l'omicidio, disse di averlo ucciso perché «era troppo felice»: per questo Said Mechaquat, di nazionalità marocchina, è stato condannato a 30 anni di carcere, per aver ucciso Stefano Leo , giovane di Biella con origini salentine. La madre, infatti, è di Morciano di Leuca. L'assassinio avvenne il 23 febbraio del 2019, a Torino.Stefano Leo stava andando a lavorare nel negozio dove era commesso. Per strada incrociò il suo killer, che lo uccise a sangue freddo con una mortale coltellata alla gola.