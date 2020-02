Nel parco di Belloluogo c'è una casetta per i libri

Anche Lecce ha la sua casetta del libro. Si tratta di una vetrina che consentirà a chi visita il parco di Belloluogo di poter prelevare, scambiare, offrire libri da leggere nelle giornate di relax trascorse dalle famiglie nella grande area verde. Ma come funziona? E' semplice: chiunque voglia può lasciare un libro e prenderne un altro da leggere al Parco oppure portarlo a casa. Un crossbooking già presente in altri Comuni della provincia di Lecce, idea partita dagli Stati Uniti, dove Todd Bol ha costruito nel 2009 la prima “Little Free Library”. Un modo per "diffondere" e condividere la cultura soprattutto tra i bambini.

Il primo a lasciare un libro è stato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, che ha scelto “Ognuno muore solo” di Hans Fallada, definito da Primo Levi “il libro più importante che sia mai stato scritto sulla resistenza tedesca al nazismo”. «Ho scelto questo testo – ha detto il primo cittadino durante la presentazione dell’iniziativa – perché la Shoah è un tema da ricordare sempre, non solo il giorno della Memoria, specialmente di questi tempi».

La casetta del libro sarà gestita in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Lecce. Alla inaugurazione della casetta parteciperanno il sindaco Carlo Salvemini e l'assessore alla Cultura Fabiana Cicirillo insieme ai gestori del Parco. © RIPRODUZIONE RISERVATA